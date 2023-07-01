Глава ЦРУ тайно обсуждал с Зеленским возвращение Киевом территорий. Украина хочет добиться прекращения огня к концу года

WP: глава ЦРУ Бернс тайно обсудил с Зеленским возврат территорий и переговоры с Москвой

Директор ЦРУ США Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой они обсудили планы Киева по возвращению утраченных территорий. По данным издания The Washington Post, их секретные переговоры состоялись в июне.

Во время разговора украинские чиновники поделились с Бернсом «амбициозной стратегией» страны по возврату территорий. Кроме того, главе ЦРУ рассказали о намерении начать переговоры с Москвой о прекращении огня к концу текущего года. Уточняется, что целью поездки Бернса к украинскому лидеру являлось подтверждение приверженности американской стороны обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя.

Возможны ли переговоры между Москвой и Киевом?

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что переговоры с Россией возможны, однако лишь в том случае, если будут изменены цели специальной военной операции (СВО). По его словам, Украина готова жить «нормально по-добрососедски со всеми соседями», но для этого Москве придется пересмотреть свой подход к решению конфликта.

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в настоящее время нет никаких предпосылок к переговорам с Украиной.

Мы видим нежелание режима, неготовность, непозволенность режиму со стороны хозяев, можно так сказать, поэтому нет никаких предпосылок для переговоров Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Киев может согласиться на переговоры, если потерпит полное военное поражение, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Они пойдут на этот шаг, чтобы не потерять все, отметил депутат.

Обе стороны конфликта не видят смысла в территориальных уступках

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркивал, что Киев не намерен идти на территориальные уступки ради мира.

Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну Михаил Подоляк советник главы офиса Владимира Зеленского

Аналогичную позицию высказал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, раскритиковав попытки достичь мира на Украине в обмен на территории. «Понимаете, это подход, как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории...», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, Москва сражается за людей, историю, религию и русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас сокрушают как на Украине, так и в Европе и Прибалтике.

В свою очередь, член комитета по международным делам Совета Федерации России, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что начало переговоров с Украиной возможно только при ее готовности передать в состав России Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области. Также, уточнил он, «демилитаризация и денацификация с повестки дня не снимаются».