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20:19, 11 июня 2023Бывший СССР

Названо условие согласия Украины на переговоры с Россией

Депутат Новиков допустил, что Украина пойдет на переговоры с Россией при полном поражении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина всерьез задумается о переговорах с Россией, если будет близка к военному поражению в конфликте, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Условие начала диалога между Москвой и Киевом он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

О переговорах всерьез Украина заговорит только тогда, когда в них не будет никакого смысла, я имею в виду полное военное поражение

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Когда сложится такая ситуация, чтобы не потерять все, эти ребята во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским будут готовы предлагать переговоры, затягивать ситуацию в надежде на то, что вмешательство Запада может создать новую политическую конфигурацию. До тех пор, пока полного поражения Киев не понес, и пока у него могут быть какие-то иллюзии, он на серьезные переговоры либо не пойдет, либо будет ситуация, аналогичная той, что мы имели в прошлом году. Тогда переговорный процесс был использован для того, чтобы сосредоточить резервы, провести мобилизацию, выстроить систему коммуникации со странами НАТО для получения финансовой, военной, политической и иной поддержки», — сказал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Москвой на основе предложений Бразилии, Индонезии и стран Африки невозможны. По его мнению, любой мирный диалог между Киевом и Москвой станет бессмысленным, опасным и убийственным для Украины и Европы.

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