Лавров оценил вероятность мира на Украине в обмен на территории

Лавров о вероятности мира на Украине в обмен на территории: это подход, как на базаре

Россия на Украине ведет боевые действия не за территории, а за людей, историю, религию и русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии». Публикация доступна на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр оценил вероятность мира на Украине в обмен на территории. «Понимаете, это подход, как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории... На Украине этнических русских минимум 20 процентов, а тех, кто говорит и думает на русском языке — больше половины. Поэтому не в территориях дело. Речь идет о том, что [президент Украины] Владимир Зеленский выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренической позицию стран Запада по завершению конфликта на Украине. Министр счел странным высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости завершении конфликта на Украине путем переговоров. Он напомнил, что сам Блинкен, а также руководители Совета национальной безопасности США, лидеры Евросоюза и НАТО одновременно с этим заявляют, что Украина сначала должна осуществить успешное контрнаступление на фронте.