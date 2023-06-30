Лавров назвал шизофренической позицию Запада по Украине

Лавров назвал шизофренической позицию стран Запада по завершению конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренической позицию стран Запада по завершению конфликта на Украине. Он высказался во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр счел странным высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости завершении конфликта на Украине путем переговоров. Он напомнил, что сам Блинкен, а также руководители Совета национальной безопасности США, лидеры Евросоюза и НАТО одновременно с этим заявляют, что Украина сначала должна осуществить успешное контрнаступление на фронте.

«Это уже шизофреническая ситуация, когда говорят, что все будет завершено переговорами, но сначала надо Россию победить», — резюмировал Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия не может отказаться от целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Он напомнил, что президент России Владимир Путин несколько раз акцентировал внимание на неизменности целей СВО.