На Украине отказались идти на территориальные уступки ради мира
Подоляк заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира
Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, поскольку это может привести только к эскалации конфликта. Об этом в своем Twitter заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны», — написал он.