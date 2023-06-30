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15:00, 30 июня 2023Бывший СССР

На Украине отказались идти на территориальные уступки ради мира

Подоляк заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира, поскольку это может привести только к эскалации конфликта. Об этом в своем Twitter заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны», — написал он.

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    Алевтина Запольская
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