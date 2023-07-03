В офисе Зеленского заявили об «исторической ответственности» саммита НАТО

Подоляк призвал НАТО продемонстрировать стальную волю во время саммита в Вильнюсе в июле

Саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, станет самым значимым «начиная с печально известного» саммита Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил на своей странице в Twitter.

По его мнению, лидеры стран-членов НАТО должны осознавать «свою буквальную глобальную и историческую ответственность» перед планетой, а сам альянс «должен продемонстрировать стальную волю, неразрывное единство и силу духа».

«Этого можно достичь не яркими речами, а лишь конкретными решениями: нужен четкий зеленый свет для вступления Украины в НАТО в обозримой временной перспективе и конкретные масштабные решения по усилению военной поддержки украинских защитников», — добавил Подоляк.

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил стратегии усиления безопасности Украины без вступления республики в НАТО. По его словам, одним из вариантов предоставления стране гарантий может быть переход альянса к «защитной эскалации», в рамках которой НАТО будет отвечать на удары российских войск новыми поставками боеприпасов Киеву.