Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:49, 3 июля 2023Экономика

В Европе оценят смягчение санкций в отношении одного российского банка

FT: ЕС может разрешить РСХБ создать «дочку» для подключения к SWIFT для зерновой сделки

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Евросоюз изучает предложение России разрешить Россельхозбанку (РСХБ), который находится под санкциями, создать дочернюю компанию, которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT. Мера призвана обезопасить план продления зерновой сделки на фоне заявлений Москвы о желании отказаться от нее в будущем. Об этом узнала газета Financial Times (FT).

По информации издания, такой план Россия предложила во время переговоров в Брюсселе при посредничестве ООН на прошлой неделе. Источники газеты отмечают, что сторонники инициативы признали такой вариант как «наименее худший» для того, чтобы зерновая сделка была продлена — договор заканчивается 17 июля.

Сейчас в ЕС оценивают, насколько такое предложение законно и реализуемо. Однако возникает ряд трудностей, связанных с тем, что Россельхозбанк является полностью государственным банком, что настораживает блок в смягчении санкций против организации.

Ранее обсуждалась только идея допуска Россельхозбанка к расчетам через SWIFT. При этом в Евросоюзе неоднократно отмечали, что отключение от системы является частью санкций, введенных европейскими странами, и смягчить или снять их пока невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне стали рекордно много работать. Почему выросла длительность рабочей недели?

    Названы особенности американских ракет ATACMS

    В Турции назвали вступление Швеции в НАТО несбыточной мечтой

    Доктор Павлова предупредила об опасности монодиет

    Россиян предупредили об опасности расправы над гадюками

    В Европе оценят смягчение санкций в отношении одного российского банка

    В США заявили о превосходстве китайской армии

    Москвичам пообещали 29-градусную жару

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на Белгородскую область

    Двух российских подростков арестовали за нападение с ножом на сверстника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости