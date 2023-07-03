В Европе оценят смягчение санкций в отношении одного российского банка

FT: ЕС может разрешить РСХБ создать «дочку» для подключения к SWIFT для зерновой сделки

Евросоюз изучает предложение России разрешить Россельхозбанку (РСХБ), который находится под санкциями, создать дочернюю компанию, которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT. Мера призвана обезопасить план продления зерновой сделки на фоне заявлений Москвы о желании отказаться от нее в будущем. Об этом узнала газета Financial Times (FT).

По информации издания, такой план Россия предложила во время переговоров в Брюсселе при посредничестве ООН на прошлой неделе. Источники газеты отмечают, что сторонники инициативы признали такой вариант как «наименее худший» для того, чтобы зерновая сделка была продлена — договор заканчивается 17 июля.

Сейчас в ЕС оценивают, насколько такое предложение законно и реализуемо. Однако возникает ряд трудностей, связанных с тем, что Россельхозбанк является полностью государственным банком, что настораживает блок в смягчении санкций против организации.

Ранее обсуждалась только идея допуска Россельхозбанка к расчетам через SWIFT. При этом в Евросоюзе неоднократно отмечали, что отключение от системы является частью санкций, введенных европейскими странами, и смягчить или снять их пока невозможно.