Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Представитель ЕС Стано: Евросоюз не планирует переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Европейский союз (ЕС) отказался переподключать Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT, об этом заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы политического блока Петер Стано.

Дипломат подчеркнул, что отключение от SWIFT является частью санкций, введенных европейскими странами и их союзниками в ответ на проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, они могут быть смягчены или сняты только после завершения конфликта.

Стано отметил, что единственным препятствием для экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море является ситуация на Украине, которая усугубила и без того серьезные проблемы международной продовольственной безопасности.

«Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией, между ними по-прежнему существуют варианты платежей», — заключил представитель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва согласилась продлить зерновую сделку с Украиной, ООН и Турцией еще на два месяца, «учитывая весь комплекс обстоятельств и обращение партнеров».

