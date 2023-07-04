Девочка из Дагестана побывала в Кремле и встретилась с Путиным

Путин встретился в Кремле с девочкой Раисат Акиповой из Дербента после поездки в Дагестан

Российский президент Владимир Путин увиделся с восьмилетней Раисат Акиповой — девочкой из Дагестана, которая расстроилась из-за невозможности встретиться с лидером страны в Дербенте. Фрагмент встречи в Кремле публикует в своем Telegram журналист Павел Зарубин.

На записи видно, как в зал Кремля входят девочка и ее родители. Юная россиянка выбегает вперед и обнимает президента. В этот момент он улыбнулся, поцеловал Раисат и подарил ей цветы. Затем он подходит к родителям, дарит цветы и жмет руку.

«Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь. Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила», — сказал Путин, обращаясь к юной Акиповой. Затем он спросил, понравилась ли девочке поездка в Москву.

В дополнение к видео Зарубин написал, что Путин провел для Акиповой и ее родителей экскурсию. «Удивительное продолжение президентской поездки в Дагестан», — заявил журналист.

Президент России посещал Дербент еще 29 июня. В конце поездки он вышел к местным жителям. Уже после этого Путину рассказали о девочке, которая плакала из-за того, что не смогла встретиться с ним в родном городе. В сети также появились кадры, на которых Акипова очень эмоционально отреагировала на произошедшее. Путин пригласил юную россиянку и ее родителей в Москву.