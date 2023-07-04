В посольстве России заявили об оскорбительных акциях украинской диаспоры в США

Посольство РФ: США поощряют украинскую диаспору проводить мешающие работе дипмиссии акции

Власти США поощряют радикально настроенную украинскую диаспору проводить оскорбительные акции и мешать работе российских дипломатов. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне, передает РИА Новости.

В диппредставительстве также отметили, что американские спецслужбы пытаются вербовать сотрудников загранучреждений. «Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем», — говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили о захвате дипломатической собственности, проблемах с визами работников дипмиссий и регулярных отказах в выезде за пределы 25-мильной зоны.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении положением страны-хозяйки ООН. Он напомнил, что страна выдала визы российской делегации для поездки в Нью-Йорк, однако процесс сопровождался грубыми нарушениями.