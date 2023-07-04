Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:39, 4 июля 2023Мир

В посольстве России заявили об оскорбительных акциях украинской диаспоры в США

Посольство РФ: США поощряют украинскую диаспору проводить мешающие работе дипмиссии акции

Фото: Tom Brenner / Reuters

Власти США поощряют радикально настроенную украинскую диаспору проводить оскорбительные акции и мешать работе российских дипломатов. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне, передает РИА Новости.

В диппредставительстве также отметили, что американские спецслужбы пытаются вербовать сотрудников загранучреждений. «Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем», — говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили о захвате дипломатической собственности, проблемах с визами работников дипмиссий и регулярных отказах в выезде за пределы 25-мильной зоны.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении положением страны-хозяйки ООН. Он напомнил, что страна выдала визы российской делегации для поездки в Нью-Йорк, однако процесс сопровождался грубыми нарушениями.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Рогов заявил о переходе российских сил в активную оборону

    Подполковник назвал возможный признак вербовки близких ВСУ

    В посольстве России заявили об оскорбительных акциях украинской диаспоры в США

    Отпуск туристки превратился в кошмар из-за отравления солнцем

    В российском городе ребенок умер от удара током

    Названы сроки передачи ВМФ тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

    Вертолеты ЦВО уничтожили украинскую технику под Красным Лиманом

    Российские истребители поразили пункты ВСУ

    Полицейский тайком снял на видео раздевающуюся женщину

    Маск снова стал самым богатым человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости