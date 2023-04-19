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02:01, 19 апреля 2023Мир

Лавров обвинил США в злоупотреблении полномочиями в ООН

Глава МИД России Лавров обвинил США в злоупотреблении положением страны-хозяйки ООН
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия США в рамках председательства в штаб-квартире ООН. Запись выступления дипломата опубликована на YouTube-канале ведомства.

Лавров обвинил США в злоупотреблении положением страны-хозяйки ООН. Он напомнил, что страна выдала визы российской делегации для поездки в Нью-Йорк, однако процесс сопровождался грубыми нарушениями. По словам дипломата, визы получили не все члены российской делегации, журналистам отказали в документах вовсе.

«Так что не переживайте, мы будем отстаивать ваши права, время еще есть, его немного, но оно пока остается. Не знаю, чем это противостояние закончится, но мы с вами потом поделимся результатами этих наших усилий», — заключил глава российского МИД.

В том же выступлении Лавров заявил о способности США обмануть в любой момент. «Гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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