Глава МИД России Лавров заявил о способности США обмануть в любой момент

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все прекрасно знают, что США могут пойти на обман в любое время. Запись выступления дипломата опубликована на YouTube-канале ведомства.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто Лавров получил вопрос журналистов о том, сможет ли Россия помочь Венесуэле преодолеть санкции США, ведь Москва обладает необходимым опытом. В ответ министр заявил способности США обмануть в любой момент.

«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», — отметил глава российского МИД.

Министр добавил, что Россия поддерживает Венесуэлу, которая «подвергается сильнейшим незаконным санкциям». «Они должны сами решать как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство», — заключил он.

В ходе пресс-конференции Лавров также обвинил Запад в требованиях к Украине вернуть Крым и Донбасс силой. По его мнению, Киев не представляет интересы жителей Крыма и юго-восточных территорий.