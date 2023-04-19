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00:32, 19 апреля 2023Мир

Лавров заявил о способности США обмануть в любой момент

Глава МИД России Лавров заявил о способности США обмануть в любой момент
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все прекрасно знают, что США могут пойти на обман в любое время. Запись выступления дипломата опубликована на YouTube-канале ведомства.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто Лавров получил вопрос журналистов о том, сможет ли Россия помочь Венесуэле преодолеть санкции США, ведь Москва обладает необходимым опытом. В ответ министр заявил способности США обмануть в любой момент.

«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», — отметил глава российского МИД.

Министр добавил, что Россия поддерживает Венесуэлу, которая «подвергается сильнейшим незаконным санкциям». «Они должны сами решать как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство», — заключил он.

В ходе пресс-конференции Лавров также обвинил Запад в требованиях к Украине вернуть Крым и Донбасс силой. По его мнению, Киев не представляет интересы жителей Крыма и юго-восточных территорий.

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Марина Совина
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