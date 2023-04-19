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00:11, 19 апреля 2023Мир

США отказали в визе некоторым членам российской делегации

Глава МИД Лавров: США отказали в визе некоторым членам делегации РФ, направляющейся в ООН
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Американская сторона выдала визы не всем членам российской делегации, направляющейся в ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США отказали в визе некоторым членам российской делегации. «Да, нам дали визы, но, как всегда, это было сделано с грубым злоупотреблением позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, долго мурыжили», — подчеркнул глава МИД.

Ранее постоянный представитель страны при международной организации Василий Небензя сообщил, что большая часть российской делегации во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым получила визы США для участия в заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке, где с апреля председательствует Россия.

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Марина Совина
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