Глава МИД Лавров: США отказали в визе некоторым членам делегации РФ, направляющейся в ООН

Американская сторона выдала визы не всем членам российской делегации, направляющейся в ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США отказали в визе некоторым членам российской делегации. «Да, нам дали визы, но, как всегда, это было сделано с грубым злоупотреблением позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, долго мурыжили», — подчеркнул глава МИД.

Ранее постоянный представитель страны при международной организации Василий Небензя сообщил, что большая часть российской делегации во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым получила визы США для участия в заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке, где с апреля председательствует Россия.