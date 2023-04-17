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20:48, 17 апреля 2023Мир

Российская делегация получила визы США для участия в заседаниях СБ ООН

Постпред России при ООН Небензя: Лавров и большая часть делегации получили визы США

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Большая часть российской делегации во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым получила визы США для участия в заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке, где с апреля председательствует Россия. Об этом заявил постоянный представитель страны при международной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Да, получил», — ответил постпред на вопрос о выдаче визы для Лаврова. Он добавил, что журналисты их до сих пор не получили.

Ранее в России заявили о деградации ситуации с визами США. В российском постпредстве уточнили, что продления документа ожидали 37 сотрудников отечественной миссии в США и ООН.

В начале марта США в очередной раз отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации, которые планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам представительницы России при организации Ирины Тяжловой, отказ делегатам из России был сделан «безосновательно в вызывающей форме».

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Виктория Кондратьева
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