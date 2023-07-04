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19:30, 4 июля 2023Силовые структуры

Задержанного в Чехии вора в законе экстрадировали в Армению

Задержанного в Чехии вора в законе Виталия Авдияна экстрадировали в Армению

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

Задержанного в Чехии вора в законе Виталия Авдияна экстрадировали в Армению по делу о вымогательстве, сейчас он находится под арестом. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным следствия, 26 марта 2016 года Авдиян, находясь в ресторане на проспекте Комитаса в Ереване, применил силу в отношении одного из мужчин и, угрожая членам его семьи, потребовал 20 тысяч долларов. Узнав, что потерпевший приехал в заведение на автомобиле Range Rover Sport, вор в законе потребовал у него ключи от машины. Испугавшись, мужчина отдал их. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, было возбуждено дело. В это время обвиняемый уехал из страны.

3 июня 2021 года находящийся в розыске по линии Интерпола Авдиян был задержан на чешском курорте Карловы Вары. Авдиян снял жилье по поддельным документам. Он находился в Чехии нелегально после переезда из Франции, где опасался ареста из-за активизации борьбы местных правоохранителей с ворами в законе.

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    Владимир Шарапов
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