МВД России усложнило жизнь водителям-уклонистам

МВД России ограничило право на управление автомобилем для уклонистов

МВД России утвердило порядок ограничения права управлять автомобилем для уклонистов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о лицах из единого реестра воинского учета, не явившихся по повестке в военкомат. Соответствующий приказ ведомства гласит, что записи об уклонистах будут вноситься в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток и удаляться после исключения гражданина из «черного списка».

11 апреля Государственная Дума России приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных. Он будет формироваться в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, а зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

Тем же законом предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат. Среди других мер также предусмотрено ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с момента ее получения.