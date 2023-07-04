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03:25, 4 июля 2023Россия

МВД России усложнило жизнь водителям-уклонистам

МВД России ограничило право на управление автомобилем для уклонистов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

МВД России утвердило порядок ограничения права управлять автомобилем для уклонистов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о лицах из единого реестра воинского учета, не явившихся по повестке в военкомат. Соответствующий приказ ведомства гласит, что записи об уклонистах будут вноситься в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток и удаляться после исключения гражданина из «черного списка».

11 апреля Государственная Дума России приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных. Он будет формироваться в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, а зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

Тем же законом предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат. Среди других мер также предусмотрено ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с момента ее получения.

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    Марина Совина
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