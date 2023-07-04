В России стали в четыре раза чаще покупать машины «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ»: продажи в июне 2023 года достигли рекордного уровня в 27 839 машин

К июню 2023 года продажи «АвтоВАЗа» выросли до 27,8 тысячи автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам первого месяца лета официальные дилеры Lada реализовали на 272 процента больше автомобилей, чем в июне 2022 года, когда российский авторынок находился под влиянием санкций и погрузился в кризис. С этого момента продажи выросли в 3,7 раза. С начала 2023 года объем реализации автомобилей бренда увеличился в 1,9 раза, до 143,6 тысячи штук.

Также в годовом выражении объем производства на заводах концерна увеличился в 2,1 раза. С января по июнь производственные показатели компании выросли на 48,7 процента. За первый месяц лета компания выпустила 15 465 автомобилей и сборочных комплектов, из них: 6327 Lada Granta, 5748 Lada Vesta, 1190 Lada Niva Legend и 1762 Lada NIVA Travel. Сейчас на складах «АвтоВАЗа» и у дилеров имеется запас в 25 тысяч автомобилей, подчеркнули представители концерна.

Ранее в агентстве Автостат подсчитали, что за неделю с 26 июня по 2 июля 2023 года в России продали 21 641 новый легковой автомобиль. Самыми популярными среди россиян стали Lada Granta (3747 штук), кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (1251 штука), а также Lada Vesta NG, которая вернулась в салоны с начала июня, — ее продажи составили 1169 штук.

