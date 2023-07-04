Мужчина пообещал жениться на любовнице и попал в тюрьму

News9Live: житель Индии завел любовницу и попал в тюрьму

Житель Индии попал в тюрьму за то, что завел любовницу и пообещал жениться на ней ради секса. Об этом сообщает News9Live.

Аниш Рехман из деревни Кабада, штат Карнатака, познакомился в социальной сети с 24-летней девушкой, имя которой не называется. 28 мая он отвез ее один из отелей города Мангалур, пообещал жениться и занялся с ней сексом. Роман между Рехманом и молодой любовницей продолжался двадцать дней, в течение которых они неоднократно встречались и вступали в интимную связь.

Вскоре индианка узнала, что мужчина уже женат. 26 июня она написала на него заявление в полицию. Рехмана арестовали в тот же день и обвинили в мошенничестве, изнасиловании и запугивании.

27 июня состоялся суд, который назначил мужчине меру пресечения на время расследования в виде тюремного заключения на 14 суток. В ходе следствия также выяснилось, что ранее Рехман уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что жительница Индии с родственниками похитила бывшего бойфренда и отняла у него 2,1 миллиона рупий (2,1 миллиона рублей). Молодые люди встречались полтора года, но потом отношения расстроились.

