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19:28, 4 июля 2023Среда обитания

Цены на электричество в Европе упали ниже нуля

Bloomberg: цены на электричество в ЕС упали ниже нуля из-за солнечных батарей

Фото: Vincent West / Reuters

Цены на электричество в Европе в ходе торгов 4 июля упали ниже нуля из-за высокой производительности солнечных электростанций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные биржи Epex Spot SE, работающей в нескольких странах региона.

Например, в Германии, которая является крупнейшим рынком электроэнергии в Европе, цены достигали отрицательных уровней в период с 13:00 до 15:00 по местному времени. 5 июля падение цен ниже нуля ожидается на торгах в Германии, Дании и Нидерландах.

Отрицательные цены на электроэнергию становятся все более распространенным явлением в регионе, отмечает агентство, так как страны ЕС активно строят солнечные фермы ради сокращения спроса на неэкологичное ископаемое топливо.

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Однако объем производства электроэнергии в Европе иногда сложно регулировать, особенно с учетом того, что правительства поощряют компании, использующие для этих целей возобновляемые источники энергии. В итоге порой электричества на рынке предлагается так много, что заводам оказывается дешевле доплачивать потребителям за его использование, чем останавливать производство на час или два. 

Согласно исследованию HSBC Holdings, по итогам 2023 года в Европе установят новые солнечные панели общей мощностью до 60 гигаватт, что на треть больше прошлогоднего рекорда. 

Ранее в Еврокомиссии подсчитали, что отказ от российских нефти и газа в пользу «зеленой» энергии потребует от Евросоюза (ЕС) дополнительных ежегодных вложений в размере 700 миллиардов евро (68,6 триллиона рублей). Исполнительный орган ЕС рассчитывает покрыть большую часть этих затрат из частных источников, но государственные бюджеты стран-членов ЕС тоже будут задействованы.

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    Софья Ермакова
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