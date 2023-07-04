Подсчитаны дополнительные траты Европы на отказ от российского газа

Bloomberg: переход на зеленую энергию обойдется ЕС в дополнительные €700 млрд ежегодно

Замена российских нефти и газа зеленой энергией потребует от Евросоюза (ЕС) дополнительных ежегодных вложений в размере 700 миллиардов евро (68,6 триллиона рублей). Затраты стран блока на полный отказ от дешевого топлива и развитие новой энергетической инфраструктуры подсчитали в Еврокомиссии (ЕК). C проектом отчета ознакомился Bloomberg.

Указанная в документе сумма оказалась значительно выше той, что менее двух лет назад предлагала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Это говорит о том, что затраты на достижение углеродной нейтральности только продолжают расти. В ЕК рассчитывают получить большую часть этих средств из частных источников, но государственные бюджеты стран-членов ЕС тоже будут задействованы.

«Полные затраты и последствия кризиса климата и биоразнообразия неизвестны», — подчеркивается в документе. ЕС уже выделил 578 миллиардов евро — почти треть своего многолетнего бюджета — на развитие экологически чистых технологий и обеспечение энергетической безопасности в период с 2021 по 2027 год.

Ранее сообщалось, что Европа захотела нарастить усилия по отказу от российского газа — страны блока предварительно договорились увеличить целевую долю возобновляемых источников в энергобалансе с 32 процентов до 42,5 процента с последующим ростом до 45 процентов.