Европа захотела нарастить усилия по отказу от российского газа

Reuters: ЕС нарастит долю зеленой энергии ради полного отказа от российского газа

Евросоюз (ЕС) захотел нарастить усилия по полному отказу от импорта российского газа — страны блока предварительно договорились увеличить целевую долю возобновляемых источников в энергобалансе. Об этом сообщает Reuters.

Согласно текущему плану, в 2030 году на зеленую энергию, полученную с солнечных и ветряных электростанций, должно приходиться 32 процента. Теперь показатель собираются повысить до 42,5 процента с последующим ростом до 45 процентов.

Быстрый переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) важен для ЕС — блок стран хочет выполнить свои климатические обязательства (по сокращению эмиссии к 2030 году на 55 процентов относительно уровней 1990-го) и одновременно отказаться от импортного ископаемого топлива.

В 2021 году на долю ВИЭ в энергобалансе Европы приходилось 22 процента. Однако в странах блока показатели сильно разнятся. Швеция — лидер в переходе на чистую энергию, там на ВИЭ приходится 63 процента. При этом в Люксембурге, Мальте, Нидерландах и Ирландии на солнечные и ветряные электростанции приходится не более 13 процентов.

По словам экспертов, для достижения новых целей в области возобновляемой энергетики ЕС потребуются инвестиции в ветряные и солнечные электростанции, увеличение производства экологически чистого водорода и укрепление электрических сетей. На это необходимо дополнительно направить 113 миллиардов евро (около 9,5 триллиона рублей), подсчитали в Еврокомиссии.

Ранее некоторые страны Европы захотели ослабить требования к спасению планеты. Власти государств, среди которых Венгрия и Румыния, выступили за смягчение ограничений на выбросы метана от нефтегазового сектора. Страны предлагают проверять компрессорные станции и терминалы сжиженного природного газа раз в шесть месяцев, задвижки раз в год, а магистральные трубопроводы раз в два года. Также предлагается не проверять бездействующие нефтяные и газовые скважины на наличие утечек.