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11:17, 4 июля 2023Ценности

Звезда «Русалочки» снялась в купальнике и восхитила фанатов

Популярная актриса Холли Бэйли снялась в белом купальнике и показала подтянутое тело

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Популярная актриса и певица Холли Бэйли, исполнившая роль Русалочки в одноименном фильме, поделилась откровенными кадрами и восхитила фанатов. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23-летняя звезда опубликовала снимки, на которых снялась в белом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с удлиненными чашками и плавок на низкой посадке. Знаменитость показала подтянутое тело и пышную грудь. Свой образ Бэйли дополнила заплетенными в мелкие косы волосами ниже пояса. Кроме того, она отказалась от косметических средств на лице. «Девушка твоей мечты», — подписала она публикацию.

Зрители оценили внешность актрисы в комментариях под постом, который набрал почти 1,2 миллиона лайков. «Ты потрясающий ангел», «Вау», «Богиня», «Утонул в твоей красоте», «Девушка, которой досталась вся красота», «Я в восхищении», — написали они.

В апреле Холли Бэйли снялась в откровенном наряде в честь 23-летия. На размещенных снимках она предстала в зеленом бикини с цветочным принтом и в широкополой соломенной шляпе.

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    Екатерина Ештокина
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