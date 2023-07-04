Звезда «Эйфории» в бикини попала в объектив папарацци

Актриса Сидни Суини в черном бикини попала в объектив папарацци на Ибице

Американская актриса Сидни Суини отдохнула на пляже и попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

25-летнюю звезду «Эйфории» сняли во время отпуска на Ибице с друзьями. Знаменитость отправилась к океану в бикини черного цвета с декором в виде кольца на лифе. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. Из аксессуаров Суини предпочла надеть несколько золотых колье, бренд которых не раскрывается.

Читатели издания восхитились внешним видом актрисы в комментариях под размещенными кадрами. «Красотка», «Идеально тело», «Красивая молодая девушка», «Натуральная красота», — высказывались многочисленные фанаты.

В апреле Сидни Суини показала тело в бикини. Актриса снялась в откровенной рекламе купальников американского бренда Frankies. В фотосессии она предстала в компании основательницы данной марки одежды Франчески Айелло. Девушки позировали, сидя на заднем сиденье машины в бикини с принтом в виде вишен.