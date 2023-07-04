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10:18, 4 июля 2023Путешествия

Названы главные направления для командировок у россиян

OneTwoTrip: Москва и Стамбул вошли в топ самых популярных направлений для делового туризма

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В топ наиболее востребованных направлений для делового туризма в 2023 году вошли Москва и Стамбул. Главные маршруты для командировок назвали аналитики онлайн-сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса», их исследование публикует газета «Известия».

Отмечается, что чаще всего в первом полугодии 2023 года россияне летали по работе в города внутри страны (90,5 процента авиазаказов). При этом больше всего поездок (29,6 процента от общего числа бронирований по России) пришлось на Москву. На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург (12,6 процента), а на третьем — Екатеринбург (4,3 процента). Кроме того, востребованными российскими городами для делового туризма стали Сочи, Казань и Иркутск.

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Самым популярным зарубежным городом для командировок россиян оказался Стамбул (19,5 процента). Вторую строчку заняла Алма-Ата (8,1 процента), а третью — Ереван (7,9 процента). Также большим спросом у деловых туристов пользовались Минск, Ташкент, Дубай, Анталья, Астана, Бишкек и Баку.

Ранее сообщалось, что в 2022 году самыми популярными зарубежными странами для бронирования авиабилетов в бизнес-класс стал Кипр, ОАЭ и Египет. В тройку самых популярных маршрутов вошли отправления из Москвы в Ларнаку (5,18 процента от общего количества заказов), в Дубай (5,12 процента) и Хургаду (3,67 процента).

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    Марина Черняк
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