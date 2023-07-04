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06:29, 4 июля 2023Мир

В США напомнили о словах украинского врача кастрировать российских пленных

AT: Зеленский боялся лишиться поддержки Запада после слов врача о кастрации пленных
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sergey Dolzhenko / Pool / Reuters

Публичные извинения руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко за призыв к кастрации российских военнопленных продиктованы страхом президента Украины Владимира Зеленского потерять поддержку Запада. Об этом сообщает American Thinker (AT).

Автор статьи отметил, что за скандальными заявлениями последовали извинения. По мнению обозревателя AT, это было вызвано страхом украинского лидера.

О якобы готовности украинских медиков кастрировать пленных Друзенко заявил 20 марта 2022 года. Он объяснил, что считает российских военных «тараканами, а не людьми». Впоследствии медик отказался от своих слов и пояснил, что на призыв к насилию его подтолкнули эмоции, а врачи в госпитале никогда не кастрировали российских солдат.

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    Марина Совина
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