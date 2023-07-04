В сети оценили шансы изменников исправиться

На Reddit предположили, что изменник может исправиться, если ошибся только один раз

Участники форума Reddit оценили шансы неверных партнеров пересмотреть свои привычки и исправиться. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на вопрос, возможно ли это.

Многие мужчины и женщины предположили, что изменник может исправиться, если совершил адюльтер только один раз или только в одних отношениях.

Я думаю, кто-то может сплоховать раз, исправиться и больше не повторять ошибку. Но если кто-то изменял всем партнерам, это плохой знак Hrekires пользовательница Reddit

Некоторые рассказывают, что встречались с неисправимыми изменниками.

Моя бывшая изменила мне через три недели после начала отношений, мы решили, что закроем на это глаза. Потом она поехала к сестре в тот же город, где жил ее бывший, уверен, что переспала с ним, потому что вернулась и захотела снова быть с ним. Сейчас она замужем за парнем, с которым изменяла предыдущему бойфренду Toss_Away_93 пользователь Reddit

Пользователи также указывают, что дело не в том, исправится ли изменник, а в том, насколько его или ее партнер готов простить предательство.

Сможете простить и снова доверять когда-нибудь? Вперед. Помните, что жизнь коротка. Не тратьте ее на кого-то, кто не уважает ваше доверие thaw800 пользовательница Reddit

Ранее психолог Инесса Спинка назвала неожиданную причину готовности изменить супругу. По ее словам, это может произойти потому, что человек изначально прокручивает в голове такой сценарий.