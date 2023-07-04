Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:35, 4 июля 2023Забота о себе

В сети оценили шансы изменников исправиться

На Reddit предположили, что изменник может исправиться, если ошибся только один раз

Фото: Unsplash

Участники форума Reddit оценили шансы неверных партнеров пересмотреть свои привычки и исправиться. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на вопрос, возможно ли это.

Многие мужчины и женщины предположили, что изменник может исправиться, если совершил адюльтер только один раз или только в одних отношениях.

Я думаю, кто-то может сплоховать раз, исправиться и больше не повторять ошибку. Но если кто-то изменял всем партнерам, это плохой знак

Hrekiresпользовательница Reddit

Некоторые рассказывают, что встречались с неисправимыми изменниками.

Моя бывшая изменила мне через три недели после начала отношений, мы решили, что закроем на это глаза. Потом она поехала к сестре в тот же город, где жил ее бывший, уверен, что переспала с ним, потому что вернулась и захотела снова быть с ним. Сейчас она замужем за парнем, с которым изменяла предыдущему бойфренду

Toss_Away_93пользователь Reddit
Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Пользователи также указывают, что дело не в том, исправится ли изменник, а в том, насколько его или ее партнер готов простить предательство.

Сможете простить и снова доверять когда-нибудь? Вперед. Помните, что жизнь коротка. Не тратьте ее на кого-то, кто не уважает ваше доверие

thaw800пользовательница Reddit

Ранее психолог Инесса Спинка назвала неожиданную причину готовности изменить супругу. По ее словам, это может произойти потому, что человек изначально прокручивает в голове такой сценарий.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев раскрыл число подписывающих контракт с ВС России в день

    Раскрыты опасные последствия увлечения необычными сексуальными практиками

    Российского полицейского обвинили в крышевании бизнесмена

    Дачников предостерегли от бросания в компостную кучу ряда продуктов

    В Петербурге произошел пожар на заводе по производству бытовой химии

    Стало известно о планах Киева атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля

    Зеленский сообщил о согласованной с генсеком НАТО позиции

    Раскрыт эффективный способ удалить пятна крови с ткани

    Виктория Боня показала новый имидж на видео

    Адвокат Фридмана заявил о разрушенной санкциями жизни миллиардера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости