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18:20, 4 июля 2023Россия

Медведев раскрыл число принятых в ряды ВС России за 2023 год

Медведев заявил, что за 2023 год в ряды ВС России приняли более 185 тысяч человек

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ряды Вооруженных сил (ВС) России с 1 января по 4 июля 2023 года принято более 185 тысяч человек. Такое число раскрыл зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«По данным министерства обороны с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек», — сказал он.

Политик уточнил, что в результате работы темпы работы по контракту увеличились за июнь до 1400 человек в день.

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    Никита Абрамов
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