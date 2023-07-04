Медведев раскрыл число принятых в ряды ВС России за 2023 год

Медведев заявил, что за 2023 год в ряды ВС России приняли более 185 тысяч человек

В ряды Вооруженных сил (ВС) России с 1 января по 4 июля 2023 года принято более 185 тысяч человек. Такое число раскрыл зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«По данным министерства обороны с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек», — сказал он.

Политик уточнил, что в результате работы темпы работы по контракту увеличились за июнь до 1400 человек в день.