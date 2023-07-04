В Торжке пройдет выставка старинных женских костюмов разных народов

В городе Торжок Тверской области впервые пройдет выставка старинных женских костюмов разных народов Евразии «Красота земная. Образ женщины в народной культуре». Об этом сообщает агентство ТИА.

На выставке будет представлено почти 200 редких и уникальных экспонатов из фондов Российского этнографического музея. Большинство из них датируется XIX — первой половиной ХХ века, однако на выставке будут представлены и более ранние предметы.

Так, в экспозиции представлены русский, мордовский, якутский, карачаевский, латышский, узбекский, молдавский праздничные костюмы, головные уборы, украшения, народные куклы и многое другое. Отдельный раздел выставки посвящен реконструкции традиционных причесок, воссозданных по фотографиям конца XIX — начала ХХ века.

Торжественное открытие выставки состоится 7 июля, она продлится до 4 октября.

Ранее сообщалось, что в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени Воронина в Саранске 16 июня откроется выставка «Рыба, Птица, Конь», посвященная сакральным образам древних финно-угров. На выставке будут представлены предметы археологической и этнографических коллекций музея и Института национальной культуры Мордовского государственного университета имени Огарева, а также живописные произведения члена Союза художников России Юрия Дырина.