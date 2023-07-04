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13:13, 4 июля 2023Бывший СССР

В Киеве заговорили о смене стратегии контрнаступления

Секретарь СНБО Украины Данилов: контрнаступление ВСУ заключается в истощении армии России

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истощение армии России. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

По его словам, украинская армия сосредоточена не на продвижении вперед, а на уничтожении живой силы, техники, складов, командных пунктов Вооруженных сил (ВС) России. «Больше уничтожено — больше освобождено», — говорится в посте.

Ранее глава офиса президента Украины Зеленского Андрей Ермак заявил, что каждый, кто хочет увидеть «стремительный боевик с наступлением», должен помнить о высокой эффективности российской авиации и качественно выстроенной обороне.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Запад в недостаточной военной поддержке Киева. По его словам, блок НАТО никогда бы не начал наступление без превосходства в воздухе, а украинская авиация значительно уступает российской.

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    Алевтина Запольская
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