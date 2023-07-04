На Украине депутатам перед заседанием вручили повестки в военкомат

Депутаты Львовского облсовета перед заседанием получили повестки в военкомат

Депутаты Львовского областного совета перед очередным заседанием получили повестки в военкомат. Об этом их коллега Иосиф Сытник сообщил на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, заседание облсовета началось со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного территориального центра комплектования (ТЦК, название военкоматов на Украине), вручавшими повестки депутатам на входе в сессионный зал.

Ранее сообщалось, что в Киеве повестки вручили любителям шашлыка на природе. Отмечалось, что соответствующий рейд в Даринцком лесопарке провели сотрудники местного военкомата вместе с лесниками, спасателями и полицейскими.