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04:00, 4 июля 2023Ценности

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в красном купальнике

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» Донна Д'Эррико показала фигуру в красном купальнике

Фото: @donnaderrico

Американская актриса и модель Донна Д'Эррико поделилась снимками в откровенном образе и порадовала поклонников. Кадры опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в купальнике красного цвета. На размещенных фотографиях она позировала рядом с желтым автомобилем Jeep. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. При этом от аксессуаров она отказалась.

Подписчики восхитились внешним видом Д'Эррико в комментариях под публикацией. «Красотка», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Шикарная женщина», «Самая красивая», — высказывались многочисленные фанаты манекенщицы.

В мае Донна Д'Эррико отреагировала на слухи об улучшении фигуры посредством пластических операций. Она опровергла появившиеся слухи и рассказала, что не прибегала к услугам хирурга, а ее подтянутое тело — это результат ежедневных тренировок и правильного питания.

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    Карина Черных
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