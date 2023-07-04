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09:54, 4 июля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала склонявшего военных РФ к переходу на сторону ВСУ россиянина

В Тюмени ФСБ задержала пособника ВСУ, склонявшего военных РФ к предательству

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Тюмени ФСБ задержала россиянина, склонявшего военнослужащих РФ к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, подозреваемый склонял офицера одного из подразделений к предательству и переходу вместе со всем личным составом на сторону ВСУ. Он обещал, что поможет российским военным в установлении канала связи с украинскими спецслужбами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Ранее 4 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Луганской народной республике гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

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    Владимир Седов
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