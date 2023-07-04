Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:47, 4 июля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала проживающего в ЛНР украинца за шпионаж

ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего Украине данные о Вооруженных силах России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской народной республике (ЛНР) гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РИА Новости

По данным силовиков, мужчина, проживая на территории ЛНР, с октября 2022 года выполнял задание куратора — собирал и передавал информацию о передвижениях и местах расположения подразделений Народной милиции республики и Вооруженных сил (ВС) России. Задержание украинца попало на видео.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ФСБ задержала пособника Вооруженных сил Украины, склонявшего российских военных к предательству.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне

    Москалькова обратилась к чеченским следователям

    Центробанк обнаружил распространение рискованной ипотеки

    Появилось фото журналистки Милашиной после избиения в Чечне

    Винус Уильямс отказалась пожимать руку судье после поражения от украинки

    Турция и Египет обменялись послами впервые за 10 лет

    92-летняя женщина раскрыла секреты моложавой внешности

    Названы главные направления для командировок у россиян

    Военный ВСУ сравнил текущие бои с горячей фазой в Артемовске

    Установлен диагноз у 11 отравившихся мясом медведя россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости