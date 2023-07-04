ФСБ задержала проживающего в ЛНР украинца за шпионаж

ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего Украине данные о Вооруженных силах России

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской народной республике (ЛНР) гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РИА Новости

По данным силовиков, мужчина, проживая на территории ЛНР, с октября 2022 года выполнял задание куратора — собирал и передавал информацию о передвижениях и местах расположения подразделений Народной милиции республики и Вооруженных сил (ВС) России. Задержание украинца попало на видео.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ФСБ задержала пособника Вооруженных сил Украины, склонявшего российских военных к предательству.

