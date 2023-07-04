Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:39, 4 июля 2023Среда обитания

Мир предупредили о начале угрожающего явления

ВМО ООН предупредила мир об экстремальной жаре из-за явления Эль-Ниньо

Фото: David McNew / Getty Images

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН предупредила о начале климатического явления Эль-Ниньо. На фоне этого миру грозят экстремальная жара и стихийные бедствия, передает The Guardian.

Эль-Ниньо характеризуется естественными колебаниями температуры поверхностного слоя воды экваториальной части Тихого океана, что влияет на погоду во всем мире. По данным ВМО, с 90-процентной вероятностью явление будет продолжаться до конца 2023 года с умеренной силой. Вероятность того, что наступит более мощный Эль-Ниньо, равняется 56 процентам.

Эксперты отмечают, что наступление Эль-Ниньо значительно повысит вероятность того, что температурные рекорды будут побиты. Из-за наступления Эль-Ниньо юг США, страны Южной Америки, Центральной Азии и Южной Америки, а также северо-восток Африки ожидают наводнения. При этом Австралии, Индонезии, Южной Азии и Центральной Америке стоит готовиться к волнам жары.

Ранее британский климатолог Адам Скайф спрогнозировал усиление экстремальной жары и засухи в 2024 году на фоне Эль-Ниньо. Он добавил, что в условиях вызванного деятельностью человечества изменения климата влияние этого явления становится еще сильнее и добавляется к эффекту от глобального потепления.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о смене стратегии контрнаступления

    Популярный бренд представил сумку в виде лягушки за 84 тысячи рублей

    Раскрыто местонахождение внука Аллы Пугачевой

    Врачи приняли редчайший рак у 15-летней девочки за беременность

    ФСБ задержала гражданина России за госизмену

    В нападении на Милашину и Немова в Чечне увидели «почерк западных спецслужб»

    Черчесов рассказал о предложении возглавить клуб из Саудовской Аравии

    Мир предупредили о начале угрожающего явления

    Минюст Грузии назвал лучшей содержащую Саакашвили клинику

    Журналистка Милашина подробно рассказала о нападении на нее в Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости