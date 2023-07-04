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19:50, 4 июля 2023Ценности

48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала лицо без макияжа

48-летняя актриса Ева Лонгория показала внешность без макияжа

Кадр: @evalongoria

Американская актриса Ева Лонгория показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» разместила в сторис снимок, на котором она запечатлена в черно-белом облегающем костюме у шезлонга. На размещенном кадре видно, что на лице знаменитости отсутствует косметика, а ее волосы уложены в расслабленную прическу.

В апреле Ева Лонгория снялась в откровенном образе без нижнего белья и восхитила фанатов. Актриса поделилась снимком, на котором она позирует на фоне озера и скал в облегающем боди белого цвета. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено молнией и небольшими разрезами на рукавах, а также по бокам и груди.

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    Мария Винар
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