47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в боди без нижнего белья

47-летняя актриса Ева Лонгория снялась в облегающем боди без нижнего белья

Американская актриса Ева Лонгория снялась в откровенном образе без нижнего белья и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» поделилась снимком, на котором она позирует на фоне озера и скал в облегающем боди белого цвета. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено молнией и небольшими разрезами на рукавах, а также по бокам и груди.

Поклонники восхитились моложавой внешностью знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал 261 тысячу лайков. «Я никогда не видел женщин в твоем возрасте, чтобы они выглядели на 20 лет моложе», «Какая красивая женщина», «Она вообще стареет?», «Невероятная внешность, невероятная фигура», «Возраст, видимо, никогда тебя не найдет», — высказывались они.

В марте Ева Лонгория показала внешность без макияжа. Актриса записала видео, в котором она продемонстрировала процесс приготовления курицы с пармезаном. Так, знаменитость предстала перед камерой в серой кофте с широкими рукавами. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы собраны в небрежный хвост.