Кулеба сообщил о переносе сроков обучения украинских пилотов на F-16

Глава МИД Украины Кулеба: западные партнеры сдвинули график обучения украинских пилотов

Западные партнеры приняли решение перенести сроки обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, которое изначально было запланировано на июнь. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Ura.ru.

По его словам, тренировки, согласно обещаниям, должны были начаться в прошлом месяце. «В июне тренировки не начались. Это означает, что график тренировки начинает сдвигаться», — указал Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также пожаловался на затягивание обучения украинских военнослужащих управлению F-16. Он указал на отсутствие графика тренировочных миссий, выразив недоумение по этому поводу.