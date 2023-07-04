В США заявили о роковой ошибке в отношениях с Россией

Harper’s Magazine: из-за политики США в отношении РФ мир оказался на пороге ядерной войны

Соединенные Штаты совершили роковую ошибку, когда не побоялась нарушить «хрупкий баланс ужаса» и перестала считать Россию страной, с которой нужно считаться. Об этом сообщает американский журнал Harper’s Magazine.

По мнению автора статьи, политика Вашингтона поставила мир на грань ядерной войны. Отмечается, что США создавали постоянно расширяющиеся границы небезопасности, «бесцеремонно расширяли свои обязательства в области ядерной безопасности». Более того, американская сторона делала, понимая, что Россия является страной с собственным ядерным арсеналом и неприятием своего поглощения в глобальный порядок на условиях США, подчеркивает издание.

Отмечается, что ядерному противостоянию двух стран уделяется недостаточно внимания в контексте конфликта на Украине.

Ранее бывший советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте США Джеймс Карден назвал четыре основные ошибки в отношениях с Россией, которые привели к конфликту на Украине.