В США назвали основные ошибки в отношениях с Россией

The American Conservative: названы главные причины военного конфликта на Украине

Экс-советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте США Джеймс Карден назвал четыре основные ошибки в отношениях с Россией, которые привели к конфликту на Украине. Об этом сказано в его статье для The American Conservative.

По его мнению, первая ошибка — это поддержка так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, которая началась в 2014 году. Вторая — то, что США сделали из «коррумпированных украинских олигархов полубожество».

В-третьих, он указал на «смешение интересов этнонационалистических крайне правых фракций в Киеве и Львове (и их союзников в Варшаве, Риге, Таллинне и Вильнюсе) с национальными интересами США». Это, по мнению Кардена, также привело к ухудшению отношений.

Последней причиной бывший советник назвал политику расширения НАТО на восток, которая вызвала раздражение у России. Кроме этого, Карден упомянул поддержку цветных революций НКО и «катастрофическое внедрение Западом финансового капитализма в американском стиле в ельцинской России».

В итоге все это и вызвало нынешнее опасное положение дел, считает Карден.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что по итогам спецоперации России Украина может потерять еще больше территорий, чем сейчас.

