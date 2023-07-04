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07:41, 4 июля 2023Путешествия

Россиянин рассказал о самых глупых штрафах в Германии

Блогер «Дзена» перечислил три самых глупых штрафа в Германии

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Российский блогер и путешественник перечислил три самых глупых штрафа в ФРГ. Об этом он рассказал в личном блоге под названием «TravelManiac» на платформе «Дзен».

Так, мужчина отметил, что в Германии запрещено кормить голубей на площадях, в парках и общественных местах. «За первую кормежку оштрафуют на 35 евро (3,4 тысячи рублей), а если уже попадался за этим страшным занятием, можешь получить счет на кругленькую сумму до 5000 евро (488,4 тысячи рублей)», — пояснил он.

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Автор публикации также сообщил, что жителям и гостям ФРГ запрещено обращаться к сотрудникам полиции на «ты». «Трактуется, как неуважение к представителю закона, — добавил он. — И если вы скажете ему Du, а не Sie, то будьте готовы раскошелиться на 600 евро (58,6 тысячи рублей)».

Более того, немцам и находящимся в Германии иностранцам грозят штрафы за слишком громкое занятие сексом. «До 5000 евро, если девушка — рецидивист и соседи не единожды жалуются в полицию на громкие звуки из-за стенки ночью или даже днем», — подчеркнул он.

Ранее российская тревел-блогерша посетила Германию и сравнила жизнь местных пенсионеров с отечественными. В первую очередь путешественница отметила, что немецкие пенсионеры ведут очень активный образ жизни и более современные, чем российские.

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    Фариза Бацазова
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