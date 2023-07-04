В сервисе кикшеринга оценили предложение штрафовать водителей электросамокатов

В Whoosh назвали логичным предложение ввести штрафы для водителей электросамокатов

Предложение ввести систему штрафов для водителей самокатов является логичной мерой после уточнения статуса электросамокатов в правилах дорожного движения (ПДД). Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе аренды электросамокатов Whoosh, уточнив, что в компании поддерживают единые для всех правила.

«Эта инициатива — логичный шаг после введения правил для водителей СИМ (средств индивидуальной мобильности — прим. «Ленты.ру») в ПДД. Мы поддерживаем единые правила для всех и контроль за их соблюдением», — сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Whoosh.

В сервисе подчеркнули, что это мера в совокупности с рядом других поможет формированию культуры вождения, пониманию правил и способствует сокращению инцидентов с электросамокатами.

«Мы как сервис также рассказываем пользователям о правилах ПДД и заботимся о безопасности: организуем Школы вождения в городах присутствия сервиса, где работаем как с новичками, так и с опытными пользователями СИМ, тестируем технологии определения поездок вдвоем и самокаты, оснащенные системой компьютерного зрения, дающие подсказки пользователям», — уточнили в компании.

Ранее стало известно, что Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатами за нарушение правил дорожного движения. Предлагалось, в частности, установить размер штрафов, сопоставимый с санкциями для автомобилистов. Так, превышающих максимально разрешенную скорость в два раза можно будет оштрафовать на пять тысяч рублей.

Уточнялось, что сейчас водители самокатов пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения «другие лица». Добавив точное определение в КоАП, пользователи СИМ окажутся полноправными участниками, и на них станет возможно наложить наказание в случае нарушений.

