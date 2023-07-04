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15:38, 4 июля 2023Силовые структуры

Полиция возбудила дело из-за порезанных флагов на могилах участников СВО

Во Владивостоке возбудили дело из-за 39 порезанных флагов России на могилах участников СВО

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Во Владивостоке полиция возбудила дело по факту надругательства над российскими флагами на Морском кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Правоохранители устанавливают личности вандалов. Назначено проведение ряда исследований.

3 июля стало известно о том, что неизвестные изрезали флаги России, установленные на могилах участников специальной военной операции (СВО). Всего было порезано 39 флагов, уточняет ТАСС.

Вандалы не тронули оставленные на могилах флагштоки. Они обрезали флаги, оставив лишь несколько сантиметров материи. При этом злоумышленники не повредили ни одного флага с родами войск, которые также были установлены над могилами.

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    Владимир Шарапов
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