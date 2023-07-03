В России неизвестные срезали установленные на могилах участников СВО триколоры

Во Владивостоке неизвестные изрезали флаги России на могилах участников СВО

На Морском кладбище во Владивостоке неизвестные изрезали флаги России, установленные на могилах участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

Вандалы не тронули оставленные на могилах флагштоки. Они обрезали флаги, оставив лишь несколько сантиметров материи. При этом злоумышленники не повредили ни одного флага с родами войск, которые также были установлены над могилами.

По словам автора опубликованного каналом видео, раньше над могилами бойцов были установлены флаги ЧВК «Вагнер». Мужчина утверждает, что после вооруженного мятежа полотнища заменили на флаги России.

Ранее в Кирове не прошедший отбор в «Вагнер» мужчина из чувства мести осквернил могилы троих сотрудников ЧВК. Поимке россиянина способствовал характер нанесенных им повреждений.