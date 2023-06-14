Россиянин из мести разгромил могилы троих бойцов ЧВК «Вагнер»

В Кирове не прошедший отбор в ЧВК мужчина разгромил могилы троих вагнеровцев

В Кирове мужчина разгромил могилы троих бойцов ЧВК «Вагнер». Таким образом он хотел отомстить организации, сообщает Baza в Telegram-канале.

На возможный мотив правонарушения полицейских натолкнул характер оставленных россиянином повреждений. Злоумышленник повредил не только кресты, но и эмблемы ЧВК «Вагнер».

После поимки мужчина сознался, что таким образом он выместил обиду. По словам задержанного, он не прошел отбор в ЧВК и таким образом хотел свести счеты с «Вагнером».

Ранее под Волгоградом неизвестные осквернили братскую могилу участников Сталинградской битвы. Они сожгли возложенные к памятнику цветы и испортили фасад Вечного огня.