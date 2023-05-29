В России вандалы осквернили братскую могилу участников Сталинградской битвы

Под Волгоградом неизвестные осквернили братскую могилу участников Сталинградской битвы

В городе Камышин Волгоградской области неизвестные осквернили могилу участников Сталинградской битвы. Об этом сообщает сообщество «Жесть. Камышин» во «ВКонтакте».

Вандалы сожгли все принесенные к захоронению венки и испортили фасад Вечного огня. Автор публикации заявил об осквернении памяти погибших воинов и призвал полицию принять меры в связи с произошедшим.

В областном главке МВД России отреагировали на осквернение воинского захоронения. «Полиция Камышина проводит проверку достоверности информации», — цитирует представителя ведомства издание «Волгоград онлайн».

Ранее на Алтае неизвестные надругались над флагами России, установленными на могилах участников специальной военной операции. При этом порядок на самих захоронениях нарушен не был. Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России.