На Алтае вандалы надругались над установленными на могилах участников СВО флагами России

В городе Новоалтайске Алтайского края неизвестные осквернили флаги России, установленные на могилах участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Царьград».

Вандалы изрезали полотнища, закрепленные на трехметровых флагштоках. При этом сами могилы остались нетронутыми.

После обращения в полицию одной из горожанок сотрудники МВД России начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК (Надругательство над государственным флагом России).

Ранее москвичка попала под статью об экстремизме из-за бело-сине-белого флага России на государственных регистрационных знаках ее автомобиля. Пенсионерка попыталась убедить остановивших ее сотрудников Госавтоинспекции в том, что номер выцвел естественным образом. Позднее были опубликованы фотографии, на которых видно, что красный цвет на флаге России закрашен.

