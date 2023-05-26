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16:01, 26 мая 2023Россия

Вандалы надругались над установленными на могилах участников СВО флагами России

На Алтае вандалы надругались над установленными на могилах участников СВО флагами России

Фото: Александр Река / ТАСС

В городе Новоалтайске Алтайского края неизвестные осквернили флаги России, установленные на могилах участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Царьград».

Вандалы изрезали полотнища, закрепленные на трехметровых флагштоках. При этом сами могилы остались нетронутыми.

После обращения в полицию одной из горожанок сотрудники МВД России начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК (Надругательство над государственным флагом России).

Ранее москвичка попала под статью об экстремизме из-за бело-сине-белого флага России на государственных регистрационных знаках ее автомобиля. Пенсионерка попыталась убедить остановивших ее сотрудников Госавтоинспекции в том, что номер выцвел естественным образом. Позднее были опубликованы фотографии, на которых видно, что красный цвет на флаге России закрашен.

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Алан Босиков
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