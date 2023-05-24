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13:00, 24 мая 2023Россия

В Москве пенсионерка попала под статью из-за выцветшего флага России на машине

Baza: жительница Москвы попала под статью из-за выцветшего флага России на номере машины

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пожилая жительница Москвы попала под статью об экстремизме из-за выцветшего флага России на номере ее машины. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации издания, полиция остановила машину 65-летней пенсионерки в Зеленограде. Сотрудники ведомства попросили у нее помощи в качестве понятной: они обнаружили автомобиль с бело-сине-белым флагом на номерах и собирались выписать протокол на его владелицу. Пожилая женщина согласилась, но в какой-то момент инспекторы обратили внимание и на ее автономер, на котором отсутствовал красный цвет.

Как пишет автор поста, пенсионерка попыталась объяснить полицейским, что флаг просто выцвел на солнце. Она подчеркнула, что на заднем номере красный цвет на государственном символе также начал блекнуть и розоветь. Однако силовики все равно скрутили автономера и забрали на экспертизу. Пожилую женщину также доставил в отделение, где на нее составили протокол за пропаганду экстремистской символики.

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37-летнюю владелицу машины с бело-сине-белым флагом также задержали и выписали протокол по той же статье, добавил канал. До суда женщина будет находиться в спецприемнике.

Ранее жители столичного района Бибирево сдали в полицию владельца автомобиля Lada, на бампере которого заметили скотч синего и желтого цвета. Автомобилист объяснил, что таким образом хотел скрыть вмятину. Несмотря на это, полиция начала проверку.

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Константин Лысяков
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