Россияне все чаще сталкиваются с полицией из-за вещей в цветах флага Украины. Можно ли за это наказывать?

Депутат ГД Даванков: сочетание желтого и синего не является основанием для возбуждения дел

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД опубликовать разъяснение о том, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержаний и возбуждения дел. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

Обращение было сделано на фоне ряда случаев, когда россияне сталкивались с полицией из-за одежды, украшений и других предметов, напоминающих сочетанием цветов флаг Украины.

В Югре директор школы пожаловалась в полицию из-за косичек ученицы

В городе Пыть-Ях накануне Дня Победы произошел инцидент, в результате которого россиянке пришлось общаться с полицией из-за цвета волос ее дочери. Кроме цветных косичек, напомнивших главе учебного заведения флаг Украины, педагог возмутилась выбритыми на голове ребенка символами инь и ян, в котором женщина разглядела логотип «Азова» (признан террористическим и запрещен в России). В результате она написала заявление в правоохранительные органы.

Мать девочки объяснила инспектору по делам несовершеннолетних, что косички не имеют никакого отношения к флагу Украины и на самом деле выкрашены в салатовый и синий цвета, а не в желтый и синий.

Неделей ранее в Москве задержали индуиста, одетого в синюю куртку и желтые штаны-шаровары

Полиция обратила внимание на 26-летнего мужчину в синей куртке и желтых штанах, когда тот в компании знакомых пел мантру на улице Большая Дмитровка. Россиянин предложил правоохранителям снять куртку, однако силовики все же доставили его в отделение. При себе у задержанного также обнаружили веганскую книгу, в которой содержались рецепты украинской кухни.

В результате у индуиста забрали одежду, и ему пришлось сидеть в участке в одних трусах, пока знакомые не принесли сменные вещи. 17 мая в отношении мужчины должен состояться суд.

В тот же день стало известно, что в поселке Филимонки Новой Москвы по делу о дискредитации Вооруженных сил России был задержан уборщик психоневрологического интерната для престарелых, который пришел на работу в желто-синей куртке. На мужчину донесли постояльцы социального учреждения, которых возмутила вещь в цветах флага Украины. В результате на место вызвали полицию, которая составила административный протокол.

Под Петербургом местным жителем заинтересовались из-за тента на крыше сарая

В начале мая в Ленинградской области дачник пожаловался в полицию на жителя соседней деревни после того, как увидел расположенный на его участке сеновал с сине-желтой крышей. Возмущенный россиянин сделал несколько фотографий и показал их правоохранителям. На поступивший сигнал якобы отреагировали сотрудники ФСБ России. Владелец сарая объяснил, что он накрыл каркас строения тентами таких оттенков еще осенью, не придав значения тому, как может быть воспринято сочетание цветов. «Что было под рукой, тем и уложили», — сказал мужчина.

Незадолго до этого жители столичного района Бибирево сдали в полицию владельца автомобиля Lada, на бампере которого заметили скотч синего и желтого цвета. Автомобилист объяснил, что таким образом хотел скрыть вмятину. Несмотря на это, полиция начала проверку.

Юрист считает, что в ряде случаев штрафы за желто-синюю одежду могут выписываться неправомерно

Адвокат Зелимхан Бициев заявил, что россиян штрафуют за одежду в цветах флага Украины на основе догадок, тогда как в российской правоприменительной практике важно доказывать умысел. Бициев считает, что не все сотрудники полиции стремятся к этому.

Как можно определить, какой у него был умысел, если в своих объяснениях он говорит, что надел просто потому, что ему такие цвета нравятся? Если у него в руках не было никаких плакатов либо иной атрибутики, подтверждающей, что данный образ создан в целях дискредитации, то все это не более чем догадки Зелимхан Бициев Адвокат

В свою очередь, адвокат Дмитрий Джулай допустил, что поводом для штрафов в отношении россиян в желто-синей одежде стали требования определенных показателей с каждого сотрудника правоохранительных органов. В то же время его коллега, Леонид Исаев, подчеркнул, что истинную причину задержания можно узнать только из официальных оформленных документов, и посоветовал избегать в своих образах сочетания одежды в цветах флага Украины. «Это все-таки легче, чем доказывать особо ретивым сотрудникам полиции, что это просто одежда и вы ни о чем таком не думали», — отметил юрист.

По словам вице-спикера Госдумы, патриотическая бдительность доходит до абсурда

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратил внимание, что даже телеведущая Ольга Скабеева, выложившая в Telegram фотографию букета из сиреневых и желтых цветов, почти сразу удалила снимок. «Ее никто не успел обвинить в украинской пропаганде: Скабеева удалила фото сама через 10 минут», — написал депутат.

Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР. Очевидно, что этот путь абсурдный. Владислав Даванков Вице-спикер Госдумы от партии «Новые Люди»

Политик считает, что нужно перестать нервировать людей неопределенностью.

«Призываю МВД внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний», — заключил он.

Ранее Генпрокуратура отчиталась более чем о пяти миллионах обращений в 2022 году — это рекордный рост за последние 20 лет. В надзорном ведомстве объяснили это высоким доверием россиян к прокурорам.