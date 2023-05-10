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16:53, 10 мая 2023Россия

В Москве задержали одетого в желто-синюю куртку индуиста с украинскими рецептами

Baza: в Москве задержали индуиста в желто-синей куртке с рецептами украинской кухни

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве задержали индуиста, одетого в желто-синюю куртку. Кроме того, у мужчины с собой была веганская книга, в которой содержались рецепты украинской кухни. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

26-летний молодой человек вместе со знакомыми пел мантру на улице Большая Дмитровка. К ним подошли сотрудники полиции. Оперативников прежде всего заинтересовал внешний вид одного из участников компании: на нем была синяя куртка и желтые штаны-шаровары, которые именуют афгани.

Мужчина сразу согласился снять подозрительный аксессуар, но это не устроило оперативников. Они доставили исполнителя мантр в участок и оформили административный протокол. В отделе полицейские также изучили книгу, которая принадлежала парню. В ней перечислялись рецепты блюд украинской кухни.

Одежду у индуиста забрали, он сидел в отделе в одних трусах, пока не дозвонился до друзей. Те позже принесли ему вещи. Суд по административному делу в отношении индуиста о дискредитации российской армии назначили на 17 мая.

До этого сообщалось, что в Москве уборщика психоневрологического интерната для престарелых задержали по делу о дискредитации Вооруженных сил России после того, как он пришел на работу в желто-синей куртке.

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Анна Щербакова
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