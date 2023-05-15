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13:13, 15 мая 2023Ценности

Юристы высказались о штрафах за одежду россиян в цветах украинского флага

Адвокат Бициев: полицейские штрафуют за одежду в цветах флага Украины на основе догадок

Фото: Mike Flippo / Shutterstock / Fotodoom

Юристы в беседе с изданием NEWS.ru высказались о штрафах за одежду россиян в цветах украинского флага.

Специалисты объяснили, что в российской правоприменительной практике важно доказывать умысел. Однако адвокат Зелимхан Бициев считает, что не все сотрудники полиции стремятся к этому и задерживают граждан на основе своих догадок.

«Как можно определить, какой у него был умысел, если в своих объяснениях он говорит, что надел просто потому, что ему такие цвета нравятся? Если у него в руках не было никаких плакатов либо иной атрибутики, подтверждающей, что данный образ создан в целях дискредитации, то все это не более чем догадки», — пояснил эксперт.

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В свою очередь, адвокат Дмитрий Джулай заявил, что возможным поводом для штрафов служат требования определенных показателей с каждого сотрудника правоохранительных органов. В то же время его коллега, адвокат Леонид Исаев, отметил, что настоящую причину задержания можно узнать только из официальных оформленных документов.

«Здесь истину установит в первую очередь содержание протоколов — что пишут сотрудники полиции, как это объясняют задержанные, есть ли свидетели, чем еще, кроме слов сотрудников полиции, их версия подтверждается, то есть здесь надо оценивать совокупность обстоятельств», — объяснил собеседник издания.

В заключение Исаев посоветовал избегать в своих образах сочетания одежды синих и желтых цветов. «Это все-таки легче, чем доказывать особо ретивым сотрудникам полиции, что это просто одежда и вы ни о чем таком не думали», — уточнил он.

В марте французский дом моды Louis Vuitton поделился промо показа новой коллекции и разгневал пользователей сети. На размещенных кадрах запечатлен большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. Кроме того, на нем напечатана черная латинская буква V — культовый инициал ретейлера. Известно, что данную литеру также наносят на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.

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Карина Черных
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